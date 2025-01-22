KOBLENZ – Mehr Verantwortung, mehr Perspektive – Geprüfter Wirtschaftsfachwirt werden

Die IHK-Akademie bietet auch in der ersten Jahreshälfte 2026 wieder verschiedene Lehrgänge zur Vorbereitung auf den anerkannten Abschluss Geprüfte/-r Wirtschaftsfachwirt/-in an. Der Abschluss eröffnet Mitarbeitenden mit kaufmännischer oder verwaltender Vorbildung attraktive Aufstiegsmöglichkeiten und bereitet gezielt auf Führungsaufgaben vor. Die Lehrinhalte sind praxisorientiert und vermitteln ein umfassendes betriebswirtschaftliches Know-how, das branchenübergreifend eingesetzt werden kann.

Die berufsbegleitenden Lehrgänge richten sich an alle, die ihre Karriere gezielt weiterentwickeln möchten. Zusätzlich profitieren Teilnehmende von umfangreichen Fördermöglichkeiten, wie dem Aufstiegs-BAföG, das einen Großteil der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren abdecken kann.

Sie haben Ihre Ausbildung verkürzt und wollen direkt weitermachen? Am 06.02.2026 startet bereits unser Fernlehrgang.

Weitere Informationen: Judith Naethe, 0261 30471-78, naethe@ihk-akademie-koblenz.de und Viktoria Kaminski, 0261 30471-73, kaminski@ihk-akademie-kobenz.de