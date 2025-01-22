BREITSCHEID – Einbruch in Kfz-Werkstatt in Breitscheid

In der Nacht zwischen 21. und 22. Dezember 2025 brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Ortslage Breitscheid ein. Die Täter entwendeten ein technisches Gerät. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Spuren gesichert werden. Aktuell liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei