NEITERSEN – WSN ehrt langjährige Mitglieder

Auf dem Ehrenamtsabend der Wiedbachtaler Sportfreunde, wurden zahlreiche Mitglieder vom Verein für ihre jahrelange Treue sowie ihren teils ehrenamtlichen Einsatz geehrt. Dieses Mal nutzten die Verantwortlichen um Rene Zimmermann (1. Vorsitzender) und Ulf Imhäuser (Ehrenamtsbeauftragter) mit Unterstützung von Marco Schütz (Kreisvorsitzender des Fußballkreises WW/Sieg und Vizepräsident des Fußballverbandes Rheinland) den Rahmen der Jahreshauptversammlung, um weitere entsprechende Ehrungen vorzunehmen und die Veranstaltung zwischendurch etwas aufzulockern. Zu überreichen gab es zahlreiche bronzene Ehrennadeln sowie jeweils eine kleine Anzahl silberner und goldener Ehrennadeln.

Darüber hinaus fand eine weitere besondere Ehrung statt, die sowohl ehrenamtlichen Einsatz als auch die tiefe Identifikation mit den Wiedbachtaler Sportfreunden Neitersen widerspiegelt. Dabei wurde das jahrzehntelange Mitglied Fred Tullius zum Ehrenmitglied des WSN ernannt.

Zum Abschluss wurde auch der Vorsitzende Rene Zimmermann vom Landesverband, vertreten durch Marco Schütz, mit der DFB-Ehrenamtsuhr ausgezeichnet.

Geehrt wurden:

: Rahel Bay, Elfriede Breibach, Robin Cousin, Melanie Eitelberg, Heike Hähn, Wilfried Holzapfel, Stephan Hörter, Tim Janotta, Sandy Jungbluth, Margot Radke, Bodo Wolfgang Richter, Gabi Schreiner, Hans-Gerd Schreiner, Sven Seeger, Adrian Voßkühler, Robin Schürdt

: Thomas Koops, Dieter Paukstadt, Christian Sokola

: Uli Hüsch, Michael Müller, Michael Schnaufer, Jürgen Sanner

: Fred Tullius

: Rene Zimmermann