STRASSENHAUS – Öffentlichkeitsfahndung nach gewerbsmäßigem Diebstahl in Straßenhaus

Dienstag, den 24.03.2026, begaben sich zwei Personen, eine männliche sowie eine weibliche, in ein Optikgeschäft in Straßenhaus. Unter Vortäuschung von Kaufinteresse an hochpreisigen Markensonnenbrillen ließen sie sich Brillen aus der Auslage zeigen und lenkten die Mitarbeitenden des Geschäfts gezielt ab, um Ware im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages zu entwenden.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls aufgenommen. Es liegen Videoaufzeichnungen zu dem Täterpaar vor, die unter folgendem Link eingesehen werden können: https://s.rlp.de/7SnuyDW

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen das Paar bekannt ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen: Wie sie Ladendiebe erkennen und sich gegen sie schützen können, erfahren sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/ladendiebstahl/. Quelle: Polizei