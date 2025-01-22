PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr

Am Montag, 27. April 2026, 19:30 Uhr, findet im Gemeindehaus Peterslahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Informationen zu den aufgetretenen Asphaltschäden am Radweg vom Auerweg bis zum Tunnel Beratung und Beschlussfassung über die „Vereinbarung über den freiwilligen Zusammenschluss der Ortsgemeinden Eulenberg und Peterslahr in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld“ Verschiedenes

Michael Liedigk, Ortsbürgermeister