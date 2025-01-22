PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr
PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr
Am Montag, 27. April 2026, 19:30 Uhr, findet im Gemeindehaus Peterslahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Informationen zu den aufgetretenen Asphaltschäden am Radweg vom Auerweg bis zum Tunnel
- Beratung und Beschlussfassung über die „Vereinbarung über den freiwilligen Zusammenschluss der Ortsgemeinden Eulenberg und Peterslahr in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld“
- Verschiedenes
Michael Liedigk, Ortsbürgermeister