PRACHT – Kommunale Vereinigung in der Gemeinde Pracht – Seniorenkaffee in der Osterzeit mit vielen Teilnehmern

Am Gründonnerstag hatten der Vorstand der Kommunalen Vereinigung zum Seniorenkaffee in der Gemeinde Pracht eingeladen. Um die Osterzeit mit einem schönen Nachmittag zu begrüßen, hatten sich 32 Teilnehmer ins österlich dekorierte Sportheim auf der Waldsportanlage Hohe Grete eingefunden. Liebevoll hausgemachter Kuchen und der Duft von frisch gebrühten Kaffee sorgten für herzliche Stimmung. Einen großen Dank an die fleißigen Kuchenbäcker.

Nach dem Kaffee trinken hat sich die Gemeindeschwester Plus der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) vorgestellt. Frau Anette Link informierte die Teilnehmer über die Hilfen, die ihnen den Alltag erleichtern können, damit man möglichst lange weiterhin gut in der Wohnung oder im Haus leben kann. Nach dem Vortrag hat Schwester Anette noch mit jedem Teilnehmer persönlich gesprochen und ihre Hilfe angeboten.

Anschließend wurde noch eine Runde Bingo gespielt, bei der einige Preise gewonnen wurden. Es war wieder mal ein wunderbarer Nachmittag mit guten Gesprächen und vielen lächelnden Gesichtern. Der nächste Seniorentreff ist für den Donnerstag den 18 Juni geplant. Katja Vogel, 1. Vorsitzende – Fotos: Katja Vogel