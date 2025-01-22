STEINEROTH – Verkehrsgefährdung durch gefährliches Überholmanöver auf der L 288 in Steineroth

Wie bei der Polizei Betzdorf angezeigt wurde, kam es am 17. August 2025 gegen 18:20 Uhr auf der L 288 am Ortsausgang Richtung Betzdorf zu einem Überholmanöver, durch das mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein sollen. Nach Zeugenangaben überholte der Fahrer eines schwarzen Peugeots einen Wagen trotz Gegenverkehrs, und musste deshalb zwischen diesem und einem vorausfahrenden Fahrzeug einscheren. Der Peugeot-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um dem Vorausfahrenden nicht aufzufahren, was wiederum den Geschädigten ebenfalls zu einer Gefahrenbremsung nötigte. Die Polizeiinspektion Betzdorf führt ein Strafverfahren und nimmt Hinweise, insbesondere von weiteren Zeugen, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei