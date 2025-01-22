FRIESENHAGEN – Waldführung im FriedWald Wildenburger Land

Bei einer kostenlosen Waldführung durch den FriedWald Wildenburger Land am 24. August 2025 um 11 Uhr können Interessierte wieder mehr über die Bestattung in der Natur erfahren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die FriedWald-Försterinnen und -Förster zeigen bei dem gemeinsamen Spaziergang, wie ein Baumgrab im FriedWald aussieht, woran man freie Grabstätten erkennt, was diese kosten und wie eine Auswahl des Baumes bereits zu Lebzeiten möglich ist. Auch zur Gestaltung von Trauerfeiern im FriedWald informieren die Försterinnen und Förster. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können all ihre Fragen stellen, die sie zur Bestattung im Wald haben. Treffpunkt ist die Infotafel am FriedWald-Parkplatz, Navigationspunkt: Crottorfer bzw. Krottorfer Straße, 51598 Friesenhagen.

Die Waldführungen finden regelmäßig statt und sind in der Teilnehmerzahl für eine angenehme Gruppengröße begrenzt. Weitere Termine und Anmeldung unter www.friedwald.de/wildenburger-land sowie info@friedwald-wl.de oder 02742 931950.