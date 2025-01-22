NIEDERBIEBER – Sommer auf der Insel geht in die Verlängerung

Gute Nachrichten für alle, die den „Sommer auf der Insel“ lieben: Die beliebte Veranstaltungsreihe auf der Wiedinsel in Niederbieber wird am Donnerstag, 21. August, um einen weiteren Abend verlängert. Damit wird der wetterbedingt ausgefallene Termin vom 31. Juli nachgeholt.

An diesem Abend erwartet die Besucherinnen und Besucher eine etwas kompaktere, aber nicht minder stimmungsvolle Version des beliebten Inselabends. Gestartet wird bereits um 18 Uhr, das Ende ist für 21 Uhr vorgesehen. „Wir möchten den Sommer gemeinsam mit unseren Gästen in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen“, so die Organisatoren der Inselgemeinschaft.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt – allerdings mit einem besonderen Konzept: Getränke, Cocktails und Snacks werden in erster Linie aus den vorhandenen Beständen angeboten. „Damit setzen wir ein kleines Zeichen für Ressourcenschonung. Sollte ein Cocktail, ein Flaschengetränk oder ein Essen ausverkauft sein, bitten wir um Verständnis – Bier haben wir jedoch in ausreichender Menge vorrätig“, heißt es seitens des Vereins.

Auf große Dekoration und aufwendige Extras wird an diesem Abend bewusst verzichtet, dafür soll die persönliche und gemütliche Atmosphäre umso stärker im Vordergrund stehen.

Die Veranstalter freuen sich, dass die Reihe trotz kleinerem Rahmen noch einmal verlängert wird: „Die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben uns motiviert, die Cocktailbar noch ein letztes Mal in diesem Jahr für unsere Gäste zu öffnen.“

Die Inselgemeinschaft lädt daher herzlich ein, den Sommerabend in geselliger Runde am Wasser zu verbringen.