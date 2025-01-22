NIEDERFISCHBACH – Auf der Flucht in Niederfischbach in den Bach gefallen

Sonntagabend, 17. August 2025 führten Einsatzkräfte der Polizei Betzdorf in der Konrad-Adenauer-Straße stationäre Verkehrskontrollen durch. Gegen 21:40 Uhr erkannte ein 17-jähriger Rollerfahrer die Kontrollstelle und flüchtete nach einem Wendemanöver, wobei er seinen Sozius absteigen ließ. Nachdem im Rahmen der Nacheile und Fahndung zunächst der Roller und der ebenfalls 17-jährige Sozius festgestellt werden konnten, konnte im weiteren Verlauf auch der Fahrer des Rollers – durchnässt – angetroffen werden. Er war auf seiner Flucht zu Fuß offenbar in einen Bach gefallen. Es wurde festgestellt, dass der 17-jährige Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für das Fahrzeug verfügte. Dieses wurde zwecks Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Quelle: Polizei