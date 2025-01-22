NEITERSEN – Förderverein Kulturkino Neitersen e.V. – OPEN AIR KINO der Wied-Scala in Neitersen

„Kino unter Sternen“ ist das Motto beim 1. Open Air Kino in einer wunderschönen Kulisse platziert, direkt an der rauschenden Wied. Der Förderverein Kulturkino Neitersen e.V. präsentiert das 1. Open Air Kino in Neitersen. Am Sonntag, 24. August lädt der Förderverein Kulturkino Neitersen e.V. zum gemeinsamen Filmschauen am Ufer der Wied ein, direkt vor dem Kino. Gezeigt wird die französische Komödie „Oh La La – Wer ahnt denn sowas?“ Die Vorstellung beginnt nach Einbruch der Dämmerung gegen 20:30 Uhr. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Bitte bringt euch eine gemütliche Sitzgelegenheit, wie zum Beispiel eine Picknickdecke oder einen Klappstuhl mit. Da es nach Sonnenuntergang schon mal etwas frischer werden kann, empfehlen wir zum „Kuscheln“ passende Kleidung und Decken mitzubringen.

Historisch wird es bei diesem Open Air Kino auf jeden Fall, das liegt sowohl an der erfrischenden unterhaltsamen Komödie als auch an der einmaligen Kulisse zwischen zwei Brücken am Ufer der Wied. Bei schlechtem Wetter findet die Vorstellung in der Wied-Scala statt. Wir freuen uns auf einen schönen Sommerabend mit euch.