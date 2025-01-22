STEIMEL – KV RLP schickt Mobile Arztpraxis nach Steimel

Ein Expertenteam der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) analysiert ständig die ambulante medizinische Versorgungssituation im Land und erkennt dadurch bestehende oder kurzfristig zu erwartende Versorgungsengpässe. Als ein Engpass wurde die hausärztliche Versorgung in der Region um Steimel im Landkreis Neuwied ermittelt, sodass die KV RLP entschieden hat, die regionale Ärzteschaft vorübergehend mit dem Einsatz einer Mobilen Arztpraxis zu unterstützen.

Die Mobile Arztpraxis wird ab Mittwoch, dem 13. Mai 2026, regelmäßig in Steimel vor Ort sein und am Haus des Gastes, Hubertusstraße 2, stehen. Patientinnen und Patienten, die aktuell keine Hausarztpraxis haben, können das Angebot für gesundheitliche Beschwerden, mit denen sie auch zu ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt gehen würden, nutzen. Alles funktioniert genauso wie beim Arztbesuch: Termin vereinbaren, Versichertenkarte einpacken und vor Ort behandelt werden.

Termine können ab sofort gebucht werden. Am ersten Einsatztag, dem 13. Mai, ist ein Besuch in der Mobilen Arztpraxis auch ohne Termin möglich.

Alle weiteren Informationen, wie genaue und eventuell abweichende Einsatzzeiten sowie Möglichkeiten zur Terminvereinbarung sind auf der Website der KV RLP zu finden: www.kv-rlp.de/707070.