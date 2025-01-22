STADT NEUWIED – Neuwieder Kinder testeten Wissen zu Cybermobbing – Quiz-Preisträger „Aufwachsen mit Medien“ ausgelost

Wer kennt sich aus in der Welt der Medien? Zu Beginn des Jahres erhielten die Neuwieder Schulkinder bis zur Klassenstufe 6 nicht nur den Schulferienkalender, sondern auch die Chance, ihr Wissen in einem Quiz zu testen. In diesem Jahr stand die Aktion wieder ganz im Zeichen der Medienkompetenz. Nun stehen die Gewinner des Schulferienkalender-Quiz „Aufwachsen mit Medien“ fest.

Die Schülerinnen und Schüler beantworteten unterschiedlichste Fragen rund um Cybermobbing. Die Fachstelle Kinder- und Jugendschutz, vertreten durch Tanja Buchmann aus dem Stadtjugendamt Neuwied, hatte den Wettbewerb initiiert. „Mit diesem Quiz möchten wir Kinder für das Thema Mobbing in den digitalen Medien sensibilisieren und gleichzeitig Lehrerinnen und Lehrern einen Gesprächsanlass anbieten, um gezielt darüber aufzuklären“, so die Jugendschützerin der Kinderfreundlichen Kommune. Ziel ist es, Mädchen und Jungen frühzeitig zu vermitteln, wie sie sich sicher in der digitalen Welt bewegen. Allzu oft sind selbst Grundschüler in ihrem Alltag mit Cybermobbing konfrontiert. Ein einfühlsames Gespräch schafft Orientierung und stärkt das Selbstbewusstsein. Kinder lernen, Anzeichen zu erkennen, Hilfe zu holen und Verantwortung füreinander zu tragen.

Insgesamt nahmen 25 Klassen am Wettbewerb teil. Nicht alle Klassen konnten aufs Siegertreppchen steigen: Per Losverfahren wurden drei Klassen gezogen und durften sich über attraktive Preise freuen. Den ersten Platz belegte die Klasse 4a der Kunostein-Grundschule Engers und erhielt 150 Euro für die Klassenkasse. Mit dem Geld wollen sich die Schüler unter anderem neue Tischtennisschläger kaufen und auf jeden Fall Eis essen gehen. Den zweiten Platz, dotiert mit 100 Euro, erreichte die 4c der Friedrich-Ebert-Grundschule und den dritten Platz – und somit 50 Euro für die Klassenkasse – sicherte sich die 3c der Grundschule Feldkirchen.

Auch die übrigen teilnehmenden Klassen gingen nicht leer aus und erhielten Sachpreise. Die großzügige Unterstützung der Stadtwerke Neuwied (SWN) und der Sparkasse Neuwied als Sponsoren machte dies möglich.