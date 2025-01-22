NEUWIED – Weide auf dem Deichvorgelände muss zur Sicherheit gefällt werden – Großer Ast brach in der Nacht aufgrund des stürmischen Wetters aus – Ersatzbepflanzung folgt

Die Servicebetriebe Neuwied (SBN) mussten am Mittwoch, 6. Mai, eine Weide am Deichvorgelände fällen, nachdem in der vergangenen Nacht aufgrund des Sturms ein großer Ast ausgebrochen war. Ein Jogger machte die Servicebetriebe am Morgen gegen 07:00 Uhr auf den Schaden aufmerksam, woraufhin sich Kollegen der SBN umgehend vor Ort die Situation anschauten.

„Die eine Seite der gabelförmigen Weide war komplett abgebrochen, sodass die Hauptlast nur noch zu einer Seite hing“, erklärt SBN-Bereichsleiter Thomas Riehl. „Bereits im vergangenen Jahr hatte es an derselben Weide einen Grünastausbruch gegeben, damals konnte der Baum jedoch noch stehen bleiben.“ Aufgrund der veränderten Statik musste die Weide diesmal jedoch zur Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer gefällt werden.

Beim Rückschnitt der Äste stellten die Mitarbeiter fest, dass der Baum bereits mehr geschädigt war. Da es sich um eine Baumart mit „weichem Holz“ handelt, war ihre Standfestigkeit zusätzlich beeinträchtigt.

Die SBN werden an der Stelle der gefällten Weide eine Ersatzbepflanzung vornehmen, um das Landschaftsbild an der Rheinpromenade wiederherzustellen.