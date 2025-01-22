STADT NEUWIED – Neuwied sammelt für den guten Zweck – Vor-Tour der Hoffnung ruft zu Spendenaktionen auf

Wenn im Sommer mehr als 130 Radlerinnen und Radler nach Engers kommen, bringen sie weit mehr als sportlichen Ehrgeiz mit: Sie tragen Hoffnung zu krebskranken Kindern und ihren Familien. Am Sonntag, 26. Juli, um 15 Uhr macht die „VOR-TOUR der Hoffnung“ Station am Schloss Engers und Neuwied setzt gemeinsam mit vielen Engagierten ein Zeichen der Solidarität. Schulen, Kitas, Vereine sowie weitere Einrichtungen können sich schon jetzt beteiligen und eigene Spendenaktionen starten.

Ob Sponsorenlauf, Kuchenverkauf, Benefizkonzert oder kreative Sammelidee: Jede Initiative hilft, Menschen zu mobilisieren und Unterstützung für schwerkranke Kinder zu sammeln. Die Organisatoren nehmen die Spenden am Veranstaltungstag direkt vor Ort rund um das Schloss Engers entgegen. Damit die Übergabe reibungslos gelingt, sollten die Aktionen rechtzeitig vor dem 26. Juli abgeschlossen sein. Teilnehmende Gruppen haben dann die Möglichkeit, ihre Spendenschecks persönlich zu übergeben und Teil des gemeinsamen Engagements zu werden.

Seit vielen Jahren unterstützt die „VOR-TOUR der Hoffnung“ Kinder, die gegen Krebs kämpfen oder dringend Hilfe benötigen. Aus einer Initiative entwickelte sich eine der größten Benefizaktionen in Rheinland-Pfalz. Seit 1996 kamen so mehr als 8,5 Millionen Euro zusammen. Die Mittel fließen ohne Abzüge in Projekte, die betroffene Kinder und ihre Familien unterstützen. Auch in Neuwied profitieren regelmäßig Einrichtungen von den Spenden.

Trotz großer Fortschritte in der Medizin bleibt der Bedarf hoch. Noch immer stirbt etwa jedes fünfte an Krebs erkrankte Kind. Forschung, moderne Therapien und psychosoziale Begleitung brauchen weiterhin Unterstützung. Genau hier setzt die VOR-TOUR an und lebt vom Engagement vieler Menschen. Das Organisationsteam lädt alle Neuwiederinnen und Neuwieder ein, sich zu beteiligen. Jede Aktion zählt. Jede Spende hilft. Und jede Unterstützung kommt direkt bei Kindern an, die sie dringend brauchen.