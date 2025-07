STADT NEUWIED – Vier Tage Deichstadtfest in Neuwied

Vier Tage, fünf Bühnen, über 100 Stunden Livemusik – das 44. Deichstadtfest wurde von OB Einig und dem lauten Knall der Schützen am Donnerstag eröffnet Vom 10. bis 13. Juli verwandelt sich die Neuwieder Innenstadt wieder in eine große Open-Air-Bühne. Tausende Besucher aus Nah und Fern feiern bei freiem Eintritt das größte Fest des Jahres in der Deichstadt – und auch 2025 dürfen sich Musikfans auf ein buntes, vielseitiges Programm in der City freuen. Wegen laufender Bauarbeiten auf dem Luisenplatz wird das Festivalgelände – wie beim Gartenmarkt erfolgreich erprobt – leicht verschoben. Der neue Startpunkt liegt an der Ecke Schloßstraße, neu hinzu kommt der ehemalige Aldi-Parkplatz (Bühne 2).

Was das Deichstadtfest so besonders macht? Es lebt von seiner musikalischen Bandbreite. Ob Rock, Pop, Indie, Schlager oder Reggae – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das über den gesamten Zeitraum hinweg, ganz bewusst ohne ausgewiesene „Headliner“, sondern mit durchweg starken Acts. Zu den besonderen Publikumsmagneten zählen in diesem Jahr unter anderem die energiegeladene Linkin-Park-Tribute-Band From Zero, der emotionale Songwriter Batomae, die gefeierte „DisCoverband“ Kontrollverlust mit ihrem kultigen 90er-Set und der charismatische Teddy Schmacht, der mit seiner Band den Zauber Udo Jürgens’ zurück auf die Bühne bringt. Neben der musikalischen Vielfalt setzt das Deichstadtfest auch kulinarisch und atmosphärisch Maßstäbe. Zahlreiche Stände bieten Leckereien aus aller Welt – von Streetfood über regionale Spezialitäten bis zur klassischen Festival-Bratwurst. Auch das Rahmenprogramm sorgt für Stimmung: Mitmachangebote, Walking Acts und besondere Auftritte sorgen zwischen den Bühnen für Abwechslung. Natürlich gibt es auch wieder einen nächtlichen Bus-Shuttleservice in die einzelnen Neuwieder Stadtteile und nach Bendorf-Sayn. (mabe) Fotos: Marlies Becker