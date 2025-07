NEITERSEN – Junge Union nimmt Zukunft unserer Energieversorgung in den Blick – Spannender Besuch bei Bellersheim Unternehmensgruppe in Neitersen

Nicht erst seit der Energiekrise 2022/23 treibt die Junge Union im Kreis Altenkirchen das Thema nachhaltige Energieversorgung um. Mittlerweile ist die Diskussion über die Zukunft unserer Energieversorgung auch an den meisten Küchentischen angekommen. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

Zunehmende Energieknappheit und hohe Energiepreise auf der einen Seite und Verantwortungsbewusstsein für Klimaschutz und Innovation auf der anderen Seite sind zentrale Fragestellungen, die Wirtschaft und Gesellschaft unlängst bewegen.

Bei einem informativen Betriebsbesuch konnten die jungen Christdemokraten das heimische Unternehmen Bellersheim näher kennenlernen und dabei „aus erster Hand“ erfahren, wie Klimaschutz und eine sichere Energieversorgung zusammengedacht werden können.

Gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Simone und Thomas Bellersheim bot sich eine gute Gelegenheit vor Ort in einen fachkundigen Austausch zu treten.

Das Traditionsunternehmen am Standort Neitersen gilt als verantwortungsbewusster regionaler Energieversorger und ist ein bedeutender Arbeitgeber im nördlichen Rheinland-Pfalz. Mit über 370 Beschäftigten in den fünf Geschäftsbereichen Abfallwirtschaft, Energie, Logistik, Schmierstoffe und Tankstellen kann die Unternehmensgruppe Bellersheim auf eine über 140-jährige Tradition zurückblicken.

Gegründet wurde der Betrieb im Jahr 1884, zunächst als Handel für Düngemittel, Brenn- und Baustoffe. Seitdem hat sich vieles geändert. Mit dem Unternehmen ist auch das Verantwortungsgefühl für Mensch und Umwelt gewachsen. Tradition und Innovationskraft machen die Unternehmensgruppe nunmehr zu einem leistungsstarken und verlässlichen Partner in der Region und weit darüber hinaus.

Für mehr als 1 Million Menschen in Privathaushalten, Kommunen, Institutionen und Unternehmen bietet das Familienunternehmen Bellersheim von Services bis zu schlüssigen Gesamtkonzepten eine ganze Bandbreite an Lösungen für ihre Kunden an.

Hervorzuheben ist aus Sicht der Jungen Union, dass Bellersheim, u.a. als Energieversorger, vor allem auf nachhaltige Lösungen setzt. Innerhalb der Bellersheim Unternehmensgruppe zählen des Weiteren etwa umweltfreundliche Ver- und Entsorgungsverfahren, gezielte Investitionen in Aus- und Weiterbildung von Beschäftigten und die Unterstützung für soziale Projekte in der Region dazu.

„Für uns ist klar, dass Klimaschutz, Innovation und eine sichere Energieversorgung zusammengehören. Viele Unternehmen beweisen tagtäglich, dass technologieoffene und marktwirtschaftliche Ansätze zielführend sind. Bellersheim gilt hier als regionales Best-Practice-Beispiel“, erklärt der JU-Kreisvorsitzende Robert Leonards abschließend.