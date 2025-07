WISSEN – Jahresfahrt IG Metall Wissen

Der Senioren-Arbeitskreis Wissen der IG Metall-Geschäftsstelle Herborn-Betzdorf hatte wieder zu einer Jahresfahrt eingeladen. Mit 40 Teilnehmern ging es diesmal nach Bad Kreuznach. Organisiert hatte den Ausflug Sprecher Klaus-Peter Schmidt in der Nachfolge von Reiner Braun, der ebenfalls mit von der Partie war. Begrüßen konnte man auch den politischen Sekretär Marc Blauth und den ehemaligen 1. Bevollmächtigten Uwe Wallbrecher. Vom Regiobahnhof Wissen ging es zunächst zum Hehlinger Hof im Westerwald, wo man Fleischwurst und Brötchen fasste. An der großen Moselbrücke bei Winningen legten die Ausflügler eine Pause ein. Inzwischen hatte auch der 1. Bevollmächtigte Oliver Scheld seine besten Grüße übermitteln lassen und einen schönen Tag gewünscht. Gegen Mittag war Bad Kreuznach erreicht, wo schon der „Blaue Klaus“ bereit stand. Die Bimmelbahn fand auch sofort Gefallen bei den Wissenern und machte sich vollbesetzt auf quer durch die rheinland-pfälzische Kurstadt. Unterwegs gab es wahrlich viel zu sehen. Besonders ins Auge stießen die mächtigen Gradierwerke und die hohen Weinberge des Nahetals. Bad Kreuznach lag an einer Römerstraße, Reste von Ausgrabungen erzählen bis heute davon, so der Touristenführer. Am Nachmittag stand dann der Besuch des Weinguts Kitzer in Badenheim/Rhein-Hessen auf dem Programm. Der Familienbetrieb bearbeitet eine Fläche von etwa 130 ha und produziert zwei Millionen Liter Wein im Jahr. Staunen herrschte bei einem Rundgang durch die Hallen über den großzügig bemessenen Maschinenpark. Nach den ausführlichen und interessanten Erläuterungen der Eigentümer durfte eine vergnügliche Weinprobe natürlich nicht fehlen. Leider musste man alsbald die Heimreise antreten. Applaus galt noch Klaus-Peter Schmidt für die hervorragende Organisation, wobei angemerkt werden muss, dass die IG Metall die kompletten Buskosten trug. Nördlich von Bad Kreuznach gab es noch etwas Besonderes zu sehen: Auf Strommasten neben der Autobahn nisteten Dutzende von Weißstörchen, ein schöner Anblick. (bt) Fotos: Bernhard Theis