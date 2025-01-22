STADT NEUWIED – Vier Aktionstage voller Erlebnisse in Neuwied – Deichstadt-Express verbindet besondere Freizeitangebote mit kostenfreien Fahrten durch das Stadtgebiet – Taxis bringen Teilnehmer umsonst zum Zoo, zum Museum Monrepos und zur Burg Altwied

An vier Samstagen zwischen Mai und August lädt der Deichstadt-Express dazu ein, Neuwied auf besondere Weise zu entdecken. Zahlreiche touristische Einrichtungen, Museen und Freizeitanbieter haben an den Aktionstagen besondere Programme vorbereitet und öffnen ihre Türen für exklusive Führungen, Mitmachangebote und besondere Erlebnisse.

Der erste Aktionstag findet am Samstag, 30. Mai, statt. Weitere Termine folgen jeweils am letzten Samstag der Monate Juni, Juli und August. Zwischen 12 und 17 Uhr erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm in der gesamten Stadt.

Mit dabei sind die Burg Altwied, das Deutsche Flippermuseum, die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz in Engers, MONREPOS – Museum für menschliche Verhaltensevolution, das Roentgen-Museum, die STADTGALERIE Mennonitenkirche, die ADTV Tanzschule Marc Daumas, der Zoo Neuwied sowie „66 Minuten“. Besucher dürfen sich unter anderem auf besondere Führungen, kreative Mitmachangebote, Tanzkurse, Familienaktionen und spannende Einblicke freuen.

Die verschiedenen Angebote lassen sich dabei bequem und kostenfrei erreichen. Möglich macht das zum einen das inzwischen beschlossene kostenlose Busfahren an Samstagen im Neuwieder Stadtgebiet. Zusätzlich setzt die Stadt auf ergänzende Taxi-Shuttles zu Zielen, die ohne Auto sonst nur schwer erreichbar sind.

So fahren Taxis vom Weiser Marktplatz zum Zoo. Die Fahrten orientieren sich an den Ankunftszeiten der Linie 62. Besucher von Monrepos steigen nach Halt der Linie 65 an der Haltestelle Waldesruh in die bereitstehenden Taxis um. Auch die Führungen auf der Burg Altwied werden mit Taxi-Shuttles unterstützt. Von der Haltestelle Marktkirche aus fahren die Fahrzeuge jeweils um 12.30 Uhr und 14 Uhr nach Altwied. Um 15.45 Uhr erfolgt ein Rücktransport.

Zusätzlich sorgen Walk-Acts in der Innenstadt für Unterhaltung und Begegnungen. Auch ein Gewinnspiel gehört wieder dazu: Wer ein Selfie mit einem der Walk-Acts macht und dieses über Facebook oder Instagram an den Account „@neuwiederleben“ sendet, nimmt automatisch an der Verlosung eines Überraschungspakets teil. Weitere Informationen unter www.neuwied.de/deichstadt-express