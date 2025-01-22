RHEINLAND-PFALZ – Beschäftigte der Universitätsmedizin Mainz protestieren am 28. Mai gegen Kürzungen

Als Teil des bundesweiten »Klinikaufstands« kommen die Beschäftigten der Universitätsmedizin Mainz um 8 Uhr am Donnerstag, 28. Mai 2026, zu einer außerordentlichen Personalversammlung zusammen. Sie haben den rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch sowie Bundestagsabgeordnete der Regierungskoalition eingeladen, um sich mit ihnen über die geplanten Kürzungen in der Gesundheitsversorgung auszutauschen. Die Beschäftigten, der Personalrat und die Gewerkschaft ver.di, aber auch die Klinikträger befürchten deutliche Verschlechterungen und Personalabbau infolge des von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurfs zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.

Ihre Forderung, dass das Gesetz so nicht vom Bundestag verabschiedet werden darf, werden die Beschäftigten am 28. Mai zwischen 9:30 und 10:15 Uhr bei einer Fotoaktion im Hörsaal des Gebäudes 708 (Pathologie), Reisingerweg, deutlich machen.