STADT NEUWIED – Freibad öffnet und neuer Familienbereich begeistert – Sommerbeginn im Familienbad Deichwelle in Neuwied – Freibadsaison ab 4. Juni

Wenn am 4. Juni die Freibadsaison in der Deichwelle beginnt, starten viele Familien in der Region in den Sommer. Nach den umfangreichen Erweiterungen der vergangenen Monate zeigt sich bereits jetzt: Der neue Familienanbau mit der darin untergebrachten Abenteuerinsel wird von den Besucherinnen und Besuchern ausgesprochen gut angenommen.

Neuer Familienbereich etabliert sich

„Wir haben in den letzten Wochen viele Rückmeldungen bekommen – vor allem von Eltern, die sich über die neuen Möglichkeiten freuen“, sagt Svenja Kurz von der Deichwelle Neuwied. Die Abenteuerinsel bietet Spiel- und Wasserbereiche, die den Aufenthalt im Hallenbad für Kinder abwechslungsreicher machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Erwachsene entspannter Zeit vor Ort verbringen können.

Freibadstart ergänzt das vielseitige Angebot der Deichwelle

Mit dem Freibad kommt nun ein weiterer, saisonaler Baustein hinzu: Außenbecken, Sprungturm, Kinderbereich und weitläufige Liegewiesen ergänzen das Angebot, das bereits Hallenbad, Familienbereich und die großzügige, mit SaunaPremium ausgezeichnete Saunalandschaft umfasst. Damit vereint die Deichwelle alle Bereiche, die Familien, Sportlerinnen und Sportler sowie Erholungssuchende schätzen – alles an einem Ort. Die Deichwelle hat Platz für Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen von einem perfekten Tag: spielende Kinder, die das Wasser für sich erobern, Menschen, die im Becken ihren Kopf freibekommen, aber genauso auch Gäste, die in der Sauna Ruhe und Entspannung suchen.

Mit dem Start in die Freibadsaison öffnet die Deichwelle ihre Außenbereiche – in den Ferien sogar montags und je nach Wetterlage auch bis in die Abendstunden. Für Familien zwischen Bonn und Koblenz, die ein vielseitiges Freizeitangebot suchen, beginnt damit eine Saison voller Möglichkeiten. Foto: Deichwelle/Artur Lik