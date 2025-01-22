KREIS NEUWIED – Psychische Krisen durch Austausch meistern – Kreis-Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie setzt auf Trialog-Format – noch drei Veranstaltungen in diesem Jahr

Im Umgang mit psychischen Krisen oder Erkrankungen gibt es keine allgemeingültigen Regeln. Auch aus diesem Grund hat die Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie des Gesundheitsamts Neuwied das Format des Trialogs entwickelt. „Sei es aus eigener Erfahrung oder durch Ausbildung und Beruf, beim Trialog sind alle Beteiligten Experten. Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Perspektiven und der Reflexion der eigenen Sichtweise kann sich ein neues und erweitertes Verständnis füreinander entwickeln“, erläutert Psychiatriekoordinatorin Verena Bruchof.

Entstanden ist das Format des Trialogs aus einer Initiative der Besucherinnen und Besucher der örtlichen Kontakt- und Informationsstelle für psychisch Kranke. In Anlehnung an die Methoden des Psychoseminars fanden seit 1999 unter Beteiligung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft für Stadt und Kreis Neuwied (PSAG) über 50 Veranstaltungen zu psychosozialen und psychiatrischen Themen statt. Aus diesen Anfängen heraus wurde die heutige Reihe weiterentwickelt und als festes Angebot innerhalb der Kreisregion ausgebaut. Organisatorisch und finanziell wird die Reihe vom Landkreis Neuwied unterstützt.

In diesem Jahr kommt es am 11. Juni zur Fortsetzung des Trialogs zum Thema „Nachkriegsgenerationen – Umgang mit dem emotionalen Erbe“ in der ASD Tagespflege Im Rosengarten 1 in Linz am Rhein (Kontakt: 02644-8078100). Am 3. September geht es im HTZ Neuwied (Beverwijker Ring 2, 56564 Neuwied, Kontakt: 02631-9656-109) unter der Überschrift „Zwischen Fürsorge und Überforderung“ dann um die emotionale Belastung von Eltern erkrankter Kinder. Den diesjährigen Abschluss der Reihe bildet am 26. November die Veranstaltung „Von der Einsamkeit in die Depression – wie jetzt zurück ins Leben?“ im Haus der Familie Puderbach (Mittelstraße 7, 56305 Puderbach, Kontakt: 02689-6970980). Die Termine beginnen jeweils um 17.30 Uhr.

„Unsere Welt ist geprägt von Plänen und Zielen. Doch oftmals verlaufen unsere Lebenswege nicht so, wie wir es uns wünschen oder vorstellen.

Egal ob es sich um berufliche Umstellungen, persönliche Krisen oder unerwartete Ereignisse handelt, immer wieder müssen wir mit Veränderungen umgehen und unsere persönlichen Lebenskonzepte anpassen. Ausdrücklich unterstütze ich die entsprechenden Angebote unserer Psychiatriekoordination, die dazu befähigen sollen, damit umzugehen“, ruft Landrat Achim Hallerbach dazu auf, die Angebote zu nutzen.

Die Veranstaltungen richten sich an Betroffene, Angehörige, hauptamtlich und ehrenamtlich Tätige sowie an alle, die einfach mehr über psychische Erkrankungen und die verschiedenen Lebenswelten erfahren möchten. Moderiert von Sarah Berens und Julia Bröhling-Kusterer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, eigene Erlebnisse zu reflektieren und gemeinsam neue Wege zu finden, mit Herausforderungen umzugehen.

Verena Bruchof: „Anders als bei klassischen Vorträgen wird beim Trialog kein Wissen durch Experten vermittelt. Der Erkenntnisgewinn entsteht durch den offenen Dialog“. Foto: Artur Lik