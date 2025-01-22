NEUWIED – Ellen Demuth lädt zur Bürgersprechstunde in Neuwied ein

Ellen Demuth lädt am 27. Mai 2026 um 09:30 Uhr zu einer Bürgersprechstunde in Neuwied ein. „Ich vertrete als direkt gewählte Abgeordnete die 320.000 Menschen aus den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen im Deutschen Bundestag. Deshalb möchte ich hören, was sie bewegt, welche Fragen sie haben und welche Anliegen ich nach Berlin tragen soll“, sagt Ellen Demuth. Eine verbindliche Anmeldung unter Angabe des Gesprächsthemas ist per E-Mail an ellen.demuth.wk@bundestag.de erforderlich.