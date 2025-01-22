STADT NEUWIED – Up2date-Podcast macht auf Kinder und Jugendliche aus psychisch- und suchtbelasteten Familien aufmerksam

Kinder und Jugendliche, deren Eltern psychisch erkrankt oder von Sucht betroffen sind, stehen häufig vor besonderen Herausforderungen. In einer neuen Podcast-Folge von „up2date Neuwied“ widmet sich das Team diesem wichtigen Thema und gibt betroffenen Familien eine Stimme. Allein im Kreis Neuwied leben schätzungsweise rund 6.800 junge Menschen in Familien mit psychisch- oder suchtbelasteten Eltern. Bundesweit sind es etwa 2,6 Millionen Betroffene.

Umso wichtiger ist es, über ihre Situation zu sprechen. In der aktuellen Podcast-Folge kommen deshalb Charlotte Kunkel vom Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V., Geschäftsstelle Neuwied, sowie betroffene Eltern, Mädchen und Jungen zu Wort. Gemeinsam berichten sie über Unterstützungsangebote, persönliche Erfahrungen und die Bedeutung von Hilfe und Austausch.

Geschützter Raum für Austausch und Unterstützung

Die Fachkraft der Caritas stellt eine Gruppe für Kinder und Jugendliche aus psychisch- und suchtbelasteten Familien vor. Die Treffen finden alle zwei Wochen statt und bieten einen geschützten Raum, in dem Sorgen, Ängste und Fragen offen angesprochen werden können. Gleichzeitig erleben die Teilnehmenden Gemeinschaft, Entlastung und die wichtige Erfahrung, mit ihrer Situation nicht allein zu sein.

Besonders eindrucksvoll sind die Audiobeiträge von Mädchen und Jungen aus der Gruppe. Sie schildern aus ihrer eigenen Perspektive, welche Bedeutung die Treffen für sie haben und wie sie dort Unterstützung und Verständnis erfahren. Die Podcast-Folge vermittelt eine wichtige Botschaft an alle betroffenen Kinder und Jugendlichen: Sie tragen keine Schuld an der Erkrankung oder Sucht ihrer Eltern, müssen sich nicht schämen und dürfen über ihre Belastungen sprechen. Außerdem macht die Podcast-Folge deutlich: Kinder sind nicht für die Heilung ihrer Eltern verantwortlich und haben selbst ein Recht auf Unterstützung und Hilfe.

Mut, Hilfe anzunehmen

Mit der Folge möchte „up2date Neuwied“ nicht nur informieren, sondern auch Mut machen, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Das Team hofft, dass sowohl Betroffene als auch Eltern durch die persönlichen Einblicke und fachlichen Informationen Unterstützung finden. Der Podcast sowie Informationen zu Hilfs- und Beratungsangeboten sind auf www.up2date-neuwied.de verfügbar. Direkte Hilfe findet man unter jugendhilfe@caritas-neuwied.de, Tel. 02631 9594/177, Heddesdorfer Str. 62, 56564 Neuwied. Foto. Stefan_Caratiola