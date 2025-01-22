ALTENKIRCHEN – LIMBURG – Landfrauen besuchten den Hessenpark

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen machten einen Ausflug mit dem Bus in den Hessenpark und nach Limburg. Das Freilichtmuseum Hessenpark befindet sich in Neu-Ansbach und zeigt in mehr als hundert Historischen Gebäuden das Dorfleben der letzten Jahrhunderte. Der „Handwerkermeister Herbert und seine Frau Elisabeth“ entführten die Besucher aus dem Westerwald in das Jahr 1848. Spielerisch stellten die Gästeführer die Not der damaligen Zeit dar. Dies geschah oft mit einem Augenzwinkern, so dass der Spaß nicht zu kurz kam. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es nach Limburg an der Lahn. Hier hatten Heike Fuchs und Alma Lindlein, die Organisatorinnen des Ausflugs, eine Schifffahrt auf der Lahn gebucht. Vorbei am Dom zu Limburg ging es Schleuse auf und ab bis zum Schloss Oranienstein. Damit endete ein wunderschöner Tag mit bestem Wetter und vielen neuen Eindrücken.