BAD HÖNNINGEN – Ellen Demuth MdB im Austausch mit therapeutischer Praxis Höhler in Bad Hönningen

Ellen Demuth besuchte auf Einladung die therapeutische Praxis Höhler in Bad Hönningen. Die Praxisinhaber Nina und David Höhler haben Frau Demuth zu einem gemeinsamen Austausch vor Ort über die aktuelle Situation der Heilmittelerbringer sowie die Herausforderungen in der ambulanten Versorgung eingeladen.

Die Praxis Höhler betreibt Standorte in Bad Hönningen und Bad Breisig, beschäftigt rund 20 Mitarbeitende und versorgt täglich mehr als 120 Patientinnen und Patienten. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen unter anderem die Ausbildung in den Therapieberufen, die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Praxisinhaber sowie die Bedeutung wohnortnaher und leistungsfähiger Heilmittelversorgung. „Wir haben Frau Demuth eingeladen, weil es uns wichtig war, die Aufgaben unseres Berufsalltags und die täglichen Herausforderungen für uns, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden, aus erster Hand zu schildern“, betonten Nina und David Höhler.

Besonders die aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen des GKV-Beitragsstabilisierungsgesetzes und ihre Auswirkungen auf Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie wurden intensiv diskutiert. Die aktuellen Reformen sind ein Einschnitt und für diese Branche schmerzhaft.

Die Bundestagsabgeordnete bedankt sich bei der Praxis Höhler für die Einladung. „Der offene und konstruktive Austausch hat mir viele wertvolle Einblicke in den Praxisalltag und die aktuellen Herausforderungen der Heilmittelbringer gegeben. Nur im engen Austausch mit den Menschen vor Ort können wir das Beste für unsere Region erreichen.“