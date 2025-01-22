BERLIN – Ellen Demuth MdB – Ausbildungs-Ass 2026: Aufruf zur Teilnahme aus dem Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen

Mit der bundesweiten Auszeichnung werden Unternehmen, Handwerksbetriebe und Ausbildungsinitiativen geehrt, die sich mit innovativen Ausbildungskonzepten und besonderem Engagement für den Fachkräftenachwuchs einsetzen.

Ellen Demuth erklärt: „Die Sicherung von Fachkräften ist eine der größten Herausforderungen für unsere Wirtschaft. Viele Unternehmen und Handwerksbetriebe in meinem Wahlkreis investieren mit großem Engagement in die Ausbildung junger Menschen. Dieses Engagement verdient Anerkennung.“

Das Ausbildungs-Ass steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und wird vergeben von den Wirtschaftsjunioren Deutschland zusammen mit den Junioren des Handwerks, der INTER Versicherungsgruppe sowie den Partnern „der Handel“ und das „handwerk magazin“.

Prämiert werden kreative und vorbildliche Ausbildungskonzepte in den Kategorien Industrie, Handel oder Dienstleistung, Handwerk sowie Ausbildungsinitiativen, zu denen unter anderem Innungen und Berufsschulen zählen. Insgesamt ist der Wettbewerb mit 15.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet im November 2026 in Berlin statt.