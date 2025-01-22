REGION – Am Rhein ist auch rein touristisch alles im Fluss – Kreis-Touristiker zu Gast in Remagen – fachlicher Austausch und Kennenlernen der touristischen Angebote im Blickpunkt

„Gerade im Tourismus spielen Verwaltungsgrenzen keine Rolle“. Im Einklang mit der Botschaft von Landrat Achim Hallerbach verbrachten die Touristikerinnen und Touristiker aus dem Landkreis Neuwied jüngst einen gleichermaßen spannenden wie inspirierenden Tag in Remagen. Im Mittelpunkt standen der fachliche Austausch sowie das gegenseitige Kennenlernen der touristischen Angebote auf beiden Seiten des Rheins.

Der Besuch begann mit einer Stadtführung durch die historische Altstadt von Remagen, die mit dem ehemaligen römischen Kastell RIGOMAGVS seit 2021 Teil des UNESCO-Welterbes „Grenzen des Römischen Reichs – Niedergermanischer Limes“ ist. Das Kastell war vom ersten bis weit ins fünfte Jahrhundert nach Christus der südlichste militärische Stützpunkt dieses bedeutenden Grenzabschnitts und beherbergte über 500 Reitersoldaten.

Ein besonderes Highlight des Besuchs war das Römische Museum, das auf anschauliche Weise das Leben in einem römischen Hilfstruppenkastell vermittelt. Sämtliche Ausstellungsstücke wurden in Remagen selbst gefunden und geben einen eindrucksvollen Einblick in die Geschichte. Gleichzeitig wird hier deutlich, wie moderne Archäologie historische Funde wissenschaftlich auswertet und erlebbar macht.

Während der Stadtführung, die über die örtliche Tourist-Information buchbar ist, wurde deutlich, dass Remagen dank seiner reichen Geschichte, den kulturellen Angeboten und der attraktiven Lage am Rhein nicht nur touristisch sehr viel zu bieten hat.

Der gemeinsame Tag bot eine gute Gelegenheit zum offenen Austausch über die künftige Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten des Rheins. Dass diese mehr als sinnvoll ist, stand außer Frage. Einen gelungenen Abschluss fand das Treffen dann auf der Remagener Rheinpromenade.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es einmal mehr ein nachhaltiger Touristiker-Treff, für den Anja Arenz für den Kreis Neuwied und Marc Bors und sein Team von der Tourist-Information Remagen verantwortlich zeichneten.