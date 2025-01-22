HACHENBURG – Treffpunkt Alter Markt mit Roast Apple Indie-Pop

Wer ein schweißtreibendes Konzert erleben möchte, sollte am 23. Juli ab 19.15 Uhr auf den Alten Markt in Hachenburg kommen. Die KulturZeit und die Rhenag haben die junge Band Roast Apple aus Hamburg eingeladen. Die vier Jugendfreunde stehen für handgemachten Indie-Pop, tanzbare Rhythmen und eine mitreißende Live-Energie. Roast Apple sind der Gegenentwurf zu jeder Castingband eines Major Labels. Vier wahre Kindheitsfreunde, die gemeinsam ihren Träumen nachjagen, komme was wolle. Zusammengeschweißt durch über 350 Konzerte, vom viel zu engen Keller bis zur großen Festivalbühne, von der nordfriesischen Provinz, bis nach Japan.

Musikalisch bewegen sie sich zwischen den lässigen Grooves von Parcels und der Energie von Two Door Cinema Club. Das Ergebnis ist ein unverwechselbarer Sound aus treibenden Gitarren, eingängigen Hooks und einer Leichtigkeit, die sofort zum Tanzen einlädt. Gleichzeitig greifen ihre Songs auch nachdenkliche Themen des Erwachsenwerdens auf und verbinden Optimismus mit emotionaler Tiefe.

Mit stolzen 3 Millionen Streams zählt Roast Apple zu den spannendsten Indie-Pop-Bands aus Norddeutschland – es macht Spaß sie zu erleben. Der Eintritt ist frei. Foto: Vincent_Niemann