WISSEN – Feuerwerk und Zapfenstreich zum Wissener Schützenfest

WISSEN – Feuerwerk zum Wissener Schützenfest

Nach dem Ankündigen des 140. Wissener Schützenfests durch mächtige Böllerschüsse gab es am Samstagabend zunächst ein Ständchen am Krankenhaus. Um 21 Uhr traten der gastgebende Schützenverein am ehemaligen Postamt an und begrüßte die Majestäten Danny I. mit Prinzessin Nicki, Maximilian II. und Anton I. Nach dem Festzug durch die Stadt war endlich wieder der „Große Zapfenstreich“ auf dem Kirchplatz, dargeboten von der Stadt- und Feuerwehrkapelle, Teil des Festprogramms.

Laut und bunt geriet nach Anbruch der Dunkelheit wie gewohnt das prächtige Höhenfeuerwerk. Gut zehn Minuten lang erhellten wahre Blitze den Himmel über der Siegstadt, begleitet von den „Ahs“ und „Ohs“ der Zuschauer. Am Sonntag tritt die Stadt- und Feuerwehrkapelle gegen Mittag zunächst wieder auf dem Kirchplatz. Daneben musizieren die Bergkapelle Birken-Honigsessen und der Musikverein Brunken. Den Höhepunkt der Festtage bildet der große Festumzug ab 15 Uhr. Nach der traditionellen Parade auf dem Marktplatz geht es beschwingt zum Festzelt in der Köttingsbach. (bt) Fotos: Bernhard Theis