LAHNSTEIN – Brand in Mehrfamilienhaus in Lahnstein

Die Zahl der Verletzten ist nach Abschluss der Maßnahmen von Feuerwehr und Polizei auf nunmehr acht Personen angewachsen. Die Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten teilweise in Krankenhäusern medizinisch behandelt werden. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf 100.000 Euro. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Durch den Bürgermeister der Stadt Lahnstein konnte eine Unterbringung der Bewohner in einem Hotel organisiert werden. Der Brand ging aus einer Wohnung im Erdgeschoss aus; konkrete Angaben zur Brandursache sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei in Koblenz. Quelle: Polizei