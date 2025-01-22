STADT NEUWIED – Übergangslösungen für barrierefreien Service – Stadt Neuwied schafft Alternativen während Reparatur an Aufzügen

Aufgrund von Aufzugsdefekten in zwei Verwaltungsgebäuden der Stadtverwaltung Neuwied ist die Erreichbarkeit einzelner Dienststellen derzeit eingeschränkt. Um Bürgerinnen und Bürgern mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu dringend benötigten Dienstleistungen weiterhin zu ermöglichen, wurden für die Dauer der Instandsetzung der Aufzüge vorübergehende Notfallmaßnahmen eingerichtet.

Haus für Jugend und Soziales

Im Haus für Jugend und Soziales in der Heddesdorfer Straße 33–35 ist der Aufzug im hinteren Gebäudeteil defekt. Daher sind das Sozialamt mit allen dort angebotenen Dienstleistungen sowie der Bereich Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften einschließlich der Beurkundungen des Jugendamts nur eingeschränkt erreichbar. Alle übrigen Bereiche des Jugendamtes – darunter Unterhaltsvorschuss, Elterngeld, wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Allgemeiner Sozialer Dienst und Pflegekinderdienst – sowie das Amt für Schule und Sport sind uneingeschränkt erreichbar.

Vormittags unterstützt der Info-Schalter des Hauses für Jugend und Soziales. Während der Öffnungszeiten an den Nachmittagen informieren Aushänge am Info-Schalter sowie an den Aufzügen über die Service-Rufnummern der betroffenen Bereiche. Das Sozialamt ist unter der Tel. 02631 802 237 erreichbar, das Jugendamt unter Tel. 02631 802 100. Anträge und Unterlagen für das Sozialamt können unabhängig davon über den Info-Schalter eingereicht werden.

Beim Sozialamt stehen außerdem verschiedene Online-Dienstleistungen zur Verfügung. Hierzu zählen: Terminvereinbarung, Beantragung von Wohngeld und Leistungen aus Bildung und Teilhabe sowie Einreichung von Unterlagen für Anträge auf Hilfen nach dem SGB XII und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Historisches Rathaus

Im Historischen Rathaus ist der vorhandene Aufzug derzeit defekt. Dadurch sind das Standesamt, die Stadtbibliothek und das Amt für Stadtmarketing nicht barrierefrei zugänglich. Das Trauzimmer des Standesamtes kann während der Reparatur ebenfalls nicht barrierefrei erreicht werden, eine alternative Lösung steht hierfür leider nicht zur Verfügung.

Aushänge im Foyer und am Aufzug informieren über die Service-Rufnummern von Standesamt und Stadtbibliothek. Termine beim Amt für Stadtmarketing sind ausschließlich nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich. Das Standesamt ist telefonisch unter 02631 802 211 erreichbar. Online-Dienste stehen unter anderem zur Verfügung, um Termine zu vereinbaren, Geburten anzumelden, Ehen voranzumelden und Urkunden zu beantragen.

Die Stadtbibliothek ist telefonisch erreichbar unter 02631 802 700. Medien aus dem online einsehbaren Bestand können per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de vorbestellt werden. Das Leihangebot ist über die Homepages von Stadtverwaltung und Stadtbibliothek einsehbar. Vorbestellungen sollten ausschließlich per Mail und nicht über den Bestell-Button auf der Homepage erfolgen. Die Medienausgabe erfolgt als „Click & Collect“ im Foyer des Historischen Rathauses. Dort werden auch entliehene Medien zurückgegeben.

Online-Dienste als praktische Alternative zum klassischen Behördengang stehen für einige Anliegen unter www.neuwied.de/service/online-dienste zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen. Die eingerichteten Notfallmaßnahmen sollen den Zugang zu den betroffenen Dienstleistungen während der Reparaturarbeiten für mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger so weit wie möglich sicherstellen.