SELTERS – Verkehrsunfall auf der L 307 bei Selters

Montag, den 13.07.2026 gegen 19:44 Uhr, ereignete sich auf der L 307 zwischen Vielbach und Selters ein Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden verletzt. Die Fahrerin eines in Richtung Selters fahrenden PKW verlor die Kontrolle über ihren PKW, kam ins Schleudern und überschlug sich mehrfach im rechten Straßengraben. Beide Insassen des PKW wurden zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei