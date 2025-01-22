MÜLHEIM-KÄRLICH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 44 in Mülheim-Kärlich – Motorradfahrer tödlich verletzt

Am 13.07.2026 kam es gegen 18:44 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K 44 in der Ortslage Mülheim-Kärlich, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein Linienbus von Urmitz in Richtung Weißenthurm und beabsichtigte, in die Straße „Rheinau“ einzubiegen. Der Fahrer ordnete sich auf dem entsprechenden Fahrstreifen ein. Während des Abbiegens entschied sich der Fahrzeugführer jedoch um und wechselte wieder auf den rechten Fahrstreifen, wobei er den von hinten nahenden 62-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Der Linienbus war zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles nicht mit Fahrgästen besetzt. Der Fahrer stand unter Schock. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Gutachter hinzugezogen. Quelle: Polizei