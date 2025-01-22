ALTENKIRCHEN – Erfolgreicher Sommer für die Jugend des BC Altenkirchen

Sofia Frank und Kavintida Buttijak vom Badminton Club Altenkirchen lassen sich diesen Sommer nur selten ein Turnier entgehen, was sich auch deutlich in ihren Ergebnissen widerspiegelt. Beim ersten D-Ranglistenturnier in Idstein sicherte sich Kavintida in der Altersklasse U15 den dritten Platz, Sofia schaffte es in der Altersklasse U13 auf Platz zwei. Beim dritten D-Ranglistenturnier in Wiesbaden wagte Sofia den Sprung in eine höhere Altersklasse und nahm zusammen mit ihrer Vereinskollegin am Mädcheneinzel U15 teil. Auch hier konnten beide Spielerinnen glänzen. Ebenso war der BC Altenkirchen bei den Siegerland-Meisterschaften in Wenden vertreten. Hier konnte Sofia Frank das Turnier für sich entscheiden und den ersten Platz belegen. Kavintida Buttijak gewann vier von sechs Spielen und erreichte Platz zwei. Auch Artur Cazacu war mit von der Partie und erreichte in der Altersklasse U13 den fünften Platz von insgesamt 13.

Am 12. Juli nahm Sofia Frank außerdem an einem C-Ranglistenturnier in Nordrhein-Westfalen teil, den Beueler Junior Summer Games in Bonn. Die Spielstärke liegt hier zwar wesentlich höher als bei den D-Ranglistenturnieren in Rheinland-Pfalz, doch dafür können auch mehr Ranglistenpunkte gesammelt werden. Hinzu kommt, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit auf stärkere Spieler trifft, mit denen man sich messen und vor allem das eigene Spiel verbessern kann. Nun geht es aber erst einmal in die Sommerpause und die Ferien werden in vollen Zügen genossen.