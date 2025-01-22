IRSCH – Jugendliche aus Irsch wird vermisst

Die 15-jährige Salomé O. N. aus Irsch wird seit dem 16. Mai 2026 vermisst. Zunächst bestand via Messenger noch Kontakt zu der Jugendlichen, seit zwei Wochen meldet sie sich allerdings nicht mehr. Zuletzt gesehen wurde die 15-Jährige in der 28. Kalenderwoche an der Berufsbildenden Schule in Saarburg. Die Jugendliche ist vermutlich aus freien Stücken unterwegs und hält sich möglicherweise weiterhin im Raum Konz / Saarburg auf. Salomé O. N. ist schlank, hat helle Haut, mittelblonde lange Haare und blaue Augen. Sie ist 1,52 m groß und hat möglicherweise eine große schwarze Handtasche dabei. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose und Jacke sowie schwarz-weiße Turnschuhe. Fotos der Jugendlichen sind auf der Fahndungs-Seite verfügbar: https://s.rlp.de/gjRpSMs. Wer hat die 15-Jährige gesehen oder hat Informationen zu ihrem Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen. Quelle: Polizei