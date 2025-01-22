FUSSGÖNHEIM – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-jährigen Mann aus Fußgönheim

Seit Dienstag, 14.07.2026, wird ein in Fußgönheim wohnender 55-jähriger Mann vermisst. Er verließ am Dienstag gegen 11:45 Uhr ein Krankenhaus in der Bremserstraße in Ludwigshafen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 55-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Die Beschreibung des Mannes: -1,70 m groß, -schlank, -ungepflegtes mittellanges Haar, -trug dunkle Kleidung, -führt evtl. einen Rucksack mit sich, -soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/N5ycDl9. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei