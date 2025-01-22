BETZDORF – Zeugenaufruf nach Streitigkeiten am Morgen in Betzdorf

Dienstagmorgen, 14.07.2026, erhielt die Polizei Kenntnis über Streitigkeiten zwischen vier beteiligten Personen im Bereich des öffentlichen Parkplatzes vor dem Elektrofachmarkt „Expert Klein“ bzw. des angrenzenden Bäckerei-Cafés Hehl. Die Gruppe junger Menschen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren war gegen 07:45 Uhr mit einem PKW dorthin gefahren, und geriet anschließend untereinander in lautstarke Streitigkeiten, weshalb Zeugen letztlich die Polizei alarmierten. Vor Ort nahmen die Beamtinnen und Beamten gegen zwei Beteiligte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zum Nachteil der beiden anderen Beteiligten auf. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auch wenn vor Ort einige Zeuginnen und Zeugen festgestellt werden konnten, bitte die Polizeiinspektion Betzdorf diejenigen Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, und noch nicht polizeilich registriert wurden, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Aufgrund der Uhrzeit dürften weitere Personen auf dem Parkplatz oder in dem Bäckerei-Café als wichtige Zeugen in Betracht kommen, um den genauen Tatablauf zu klären. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei