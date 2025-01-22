STEIMEL – ALTENKIRCHEN – Verkehrskontrollen in Steimel und Altenkirchen

Montag, 13.07.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch. Hierbei konnte gegen 10.00 Uhr in der Lindenallee in Steimel ein 54-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden. Der hatte an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Zudem führte er unberechtigterweise einen Schlagstock mit. Der Schlagstock und die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens. Weiterhin konnte in Steimel ein Fahrzeugführer gemessen werden, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle in der Frankfurter Straße in Altenkirchen waren ein Verstoß gegen die Gurtpflicht und eine verbotswidrige Benutzung eines Mobiltelefons festzustellen. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei