MARENBACH – Das Warten hat ein Ende – Königin Heike Richter-Welter wird am Festsamstag gekrönt

Die schnellste Königin aus dem Westerwald! Mit neunten Schuss und innerhalb von vier Minuten war der hölzerne Vogel bei Heike Richter-Welter gefallen. Mit wenigen Schüssen setzte sie sich gegen die beiden Königsanwärter, ihrem Mann Mario Richter und Julian Schäfer durch. Somit wird Heike I. Jubiläumskönigin im 60. Jubiläumsjahr und löst Daniel Liebegott ab. Das Fest beginnt am Freitag, den 19. Juli mit der Sommernachtsparty und geht am Samstag mit der Krönung mit Musikmoment weiter. Der Sonntag steht im Zeichen der Tradition mit dem Festumzug und dem Platzkonzert mit den Westerwaldklängen Asbacherland. Am Montag findet der traditionelle Frühschoppen statt und am Abend heizen die Natural Born GrillaZ und ein Abschlussfeuerwerk den Besuchern ein.

Im Vorfeld hatte die Jugend des Schützenvereines „Im Grunde“ Marenbach seine neuen Jugendmajestäten ermittelt. Der 13.Juni 2026, war der Tag der Schützenjugend. 20 Jugendliche im Alter von 6 bis 21 Jahren fieberten dem Schießen entgegen.

Beim Kronprinzschießen war nur ein Bewerber am Start. Beim Schießen auf die Ehrenpreise holte sich Milena Poezel die rechte und linke Schwinge und den Stoß, Lena Liebegott die Krone und den Kopf. Kronprinzessin wurde Milena Roezel und löst jana Simmerkuß ab.

Beim Schülerprinzschießen waren acht Bewerber am Start. Bei den Ehrenpreisen sicherte sich Paulina Andretzky die linke Schwinge, Joel Tawroswki die rechte Schwinge, Oscar Waindok den Stoß, Justus Melzer Krone und Kopf. Schülerprinzessin wurde somit Mia Sophie Progan und löst Simon Fußwinkel ab.

Bewerber beim Bambinischießen ab sechs Jahren mit Lichtgewehr auf die Computersimulation, waren es sieben Bewerber. Die Ehrenpreise holten sich Dennis Neubauermit Krone + rechte Schwinge, Connor Heumann die linke Schwinge. Bambiniprinz wurde Dennis Neubauer. Er löst Leonard Eschemann ab.

Harald Roezel wird beim SV „Im Grunde“ Marenbach Schützenkaiser. Der Tradition Folge leistend trafen die bisherigen Majestäten, denn nur sie haben das Recht, um die Kaiserwürde mitzuschießen. Die neue Kaisermajestät wird die Farben des Vereins im 60. Vereinsjubiläum vertreten. Zum Schießen auf die Ehrenprise waren Mara Welter, Carolin Poroth, Katharina Eschemann, Daniel Liebegott, Rene Liebegott, Sebastian Reinhardt, Jörg Düvel, Kurt-Werner Schneider, Manfred Engelbert und Harald Roezel angetreten. Den ersten Schuss setzte als amtierender Kaiser Jörg Düvelab. Die Ehrenpreise gingen an: Daniel Liebegott, Krone mit dem 60 Schuss. Reichsapfel: Harald Roezel (137), Zepter: Kurt-Werner Schneider (219), rechte Schwinge: Daniele Liebegott (219), linke Schwinge: Sebastian Reinhardt (283), Stoß und Kopf: Rene Liebegott (330 + 362). Auf den Rumpf schossen mit: Carolin Porath, Daniel Liebegott, Rene Liebegott, Sebastian Reinhardt und Harald Roezel. Was um 17:30 Uhr begann, endete um 18:02 Uhr mit dem 46. Schuss von Harald Roezel. Harald Roezel wird zum neuen Schützenkaiser gekrönt, und löst somit Joerg Düvel ab. Seine Regentschaftszeit dauert zwei Jahre. Fotos: Renate Wachow – SV „Im Grunde“ Marenbach

MARENBACH – Eins der schönsten und größten Schützenfeste der Region spielte sich am 27. Juli 2006 am Wochenende in Marenbach-Oberirsen ab.

Das hatten die Majestäten und Ehrengäste auch noch nicht erlebt, dass sie mit Sonderfahrzeugen vom Festzug zur Parade gefahren wurden. In der Gluthitze von Marenbach waren auf der Hauptstraße Schützen und Musiker zur Begrüßung und anschließendem Festzug angetreten. Schützenmeister Manfred Engelbert und König Norbert I. mit Königin Beate sowie Kaiser Heinz-Gerd I. schritten die Front der Festzugteilnehmer ab, grüßten die Fahnenabordnungen und hießen auf dem Rückweg die Majestäten und Vereinsführungen willkommen.

Unter der musikalischen Begleitung der Westerwaldklänge Asbacher Land mit der Vorsitzenden Claudia Krautscheid, dem Spielmannszug Asbach mit der Vorsitzenden Andrea Brunnett und dem Tambourcorps Pohlhausen mit ihrem Vorsitzenden Klaus Schwammborn zogen die Schützen gen Festplatz. Die Majestäten und Vorsitzenden hingegen durften sich auf die bereitstehenden Traktoren begeben, die sie langsam, aber sicher zum Festplatz transportierten. Letztlich Bürgermeister Höfer und Frau zogen es vor traditionell den Weg zu Fuß zu bewältigen. Die Treckerfreunde Bruchterseifen, erstmals Gäste der Marenbacher, hatten dieses Taxi Angebot gemacht und wurde dankend angenommen, war es doch längst nicht so mühevoll und schweißtreibend wie der Fußmarsch.

Zügig paradierten Schützen und Musiker an den Vereinsvertretern und der Prominenz, unter ihnen Bürgermeister Heijo Höfer, MdL Thorsten Wehner, Ortsbürgermeister Wilfried Stahl und Alt-Ortsbürgermeister Ewald Schumacher, vorbei, eilten ins Festzelt und führten sich erfrischende Getränke zu.

Die Netzbacher Böllerschützen begleiteten dieses Zeremoniell mit ohrenbetäubenden Böllerschüssen aus ihren Kurzrohrkanonen.

Schützenmeister Manfred Engelbert begrüßte die SG Altenkirchen mit König Michael II. Kaiser und Bezirkskaiser Dieter Wilhelmi, SV Leuzbach-Bergenhausen mit König Jörg I., SV Maulsbach mit König Jan I. SV Michelbach mit König Herbert I. und Kaiser Günter Imhäuser, KKSV Orfgen mit König Udo I. und Kaiser Hansi Ackermann, sowie die befreundete Schützengesellschaft Düsseldorf-Oberkassel mit König Norbert Vogel und dem Kompaniekönig Willi Heuplen.

Im Rahmen des Zeltkonzertes der beteiligten Musikgruppen, lockerten die jungen Damen der Imhausener Tanzgruppe „Wild-Cats“ das Nachmittagsprogramm auf. Vor dem Festzelt hatten die Festbesucher die Möglichkeit die alten Schnauferl der Treckerfreunde Bruchertseifen und Dattenfeld zu bewundern. (wwa) Fotos: Wachow