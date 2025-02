STADT NEUWIED – Sven Lefkowitz: Für ein starkes, soziales und lebenswertes Neuwied

Sven Lefkowitz, Oberbürgermeister-Kandidat der SPD Neuwied, steht für eine klare Vision: Neuwied für alle mit einem Oberbürgermeister für alle! Mit seinem starken Fokus auf soziale Gerechtigkeit, Wohnen, Infrastruktur und Bürgernähe bringt der gebürtige Neuwieder eine besondere Mischung aus Heimatverbundenheit, beruflicher Kompetenz und politischer Erfahrung mit.

Ein Leben für die Menschen in Neuwied

Sven Lefkowitz kennt die Stadt und ihre Menschen wie kaum ein anderer. Als Kind zog er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Neuwied, wuchs in Oberbieber auf und lebt heute in Heddesdorf. Schon in jungen Jahren engagierte er sich aktiv für seine Mitmenschen, etwa durch die Gründung eines Jugendtreffs in Oberbieber. Dieses Engagement hat ihn bis heute geprägt.

Beruflich hat Sven Lefkowitz als Führungskraft in der Altenpflege große Verantwortung getragen, immer mit einem klaren Fokus auf den Menschen. Seine Erfahrungen in der Pflege und als Einrichtungsleiter haben ihn gelehrt, wie wichtig es ist, zuzuhören, Probleme anzupacken und gemeinsam Lösungen zu finden – eine Herangehensweise, die er als Oberbürgermeister für Neuwied etablieren möchte.

Erfahrung, die zählt

Seit 1994 ist Sven Lefkowitz Mitglied des Stadtrats und hat seither zahlreiche Projekte begleitet, die Neuwied vorangebracht haben. Diese Erfahrung in der Kommunalpolitik, kombiniert mit seiner sozialen und beruflichen Expertise, macht ihn zu einem Oberbürgermeister-Kandidaten, der die Herausforderungen der Stadt versteht und anpacken will. Dabei sollen die Bedürfnisse der Menschen stets im Mittelpunkt stehen. Ihm ist es wichtig, dass die Belange aller Generationen sowie der einzelnen Stadtteile gehört und wahrgenommen sind. So könne man zu einer höheren Zufriedenheit beitragen, was sich viele Menschen wünschen.

Seine Schwerpunktthemen für Neuwied:

Bezahlbarer Wohnraum: Sven Lefkowitz setzt sich für mehr bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum ein. Dabei sieht er die Stadt in enger Zusammenarbeit mit dem Land, um Projekte anzustoßen, die den Wohnungsmarkt entlasten und sozialen Wohnraum sichern.

Moderne und bürgerfreundliche Verwaltung: Er möchte die Verwaltung effizienter und transparenter gestalten, damit Anliegen der Bürgerinnen und Bürger schneller bearbeitet werden.

Starke Stadtteile: Die Förderung von Infrastruktur und Ehrenamt in den Stadtteilen ist ihm ein besonderes Anliegen.

Schulen und Kitas: Investitionen in Bildungseinrichtungen und Kinderbetreuung stehen für ihn an erster Stelle.

Mehr Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit: Für ein lebenswertes Neuwied will er öffentliche Räume attraktiver machen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken.

Ehrenamt stärken: Vereine, Verbände und alle ehrenamtlich Tätigen sind der Kitt der unsere Gesellschaft zusammenhält. Sie brauchen mehr Unterstützung bei den bürokratischen Hürden. Sie brauchend Räume für die Begegnung. Das gilt für Senioren, für Kindern, für Musizierende, für Brauchtum und Geselligkeit.

„Ich möchte Oberbürgermeister für alle Neuwiederinnen und Neuwieder sein“

„Neuwied ist meine Heimat, und ich weiß, was in dieser Stadt steckt. Hier leben großartige Menschen. Die Vielfalt und Vielseitigkeit unserer Stadt birgt großes Potenzial. Das wird aber nicht ausgeschöpft. Wir alle wissen: Neuwied kann mehr!“ erklärt Lefkowitz.

Dabei ist es für Lefkowitz selbstverständlich, dass allen Menschen respektvoll und offen begegnet werden muss. Mit diesem Selbstverständnis, seiner Leidenschaft für die Stadt, seinen klaren Zielen und seiner Überzeugung, dass Veränderungen nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möglich sind, möchte Sven Lefkowitz Neuwied in eine starke und soziale Zukunft führen.

Dabei ist ihm Gleichbehandlung und Wertschätzung enorm wichtig. „Denn unabhängig von Herkunft und sozialer Lage, Für Jung und Alt, in jedem einzelnen unserer Stadtteile: Ich möchte, dass Neuwied für alle Menschen die lebens- und liebenswerte Heimat wird, die sie verdienen“, so Sven Lefkowitz abschließend.