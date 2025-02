WALDBREITBACH – VfL Waldbreitbach kommt zusammen – Jahreshauptversammlung findet am 14. März statt

Die Jahreshauptversammlung des VfL Waldbreitbach findet am Freitag, 14. März ab 18.30 Uhr, im Hotel „Zur Post“ (Neuwieder Straße 44) in Waldbreitbach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Ehrungen, Berichte des Vorstands und der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie der Kassenprüfer. Zudem stellt der Vorstand einen Antrag zur Änderung der Vereinssatzung, daher ist eine hohe Beteiligung aller Mitglieder zwecks Abstimmung erwünscht. Der vollständige Antrag ist auf www.vfl-waldbreitbach.de zu finden.

Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung müssen schriftlich beim 1. Vorsitzenden Arne von Schilling eingehen. Die Jahreshauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jüngere Mitglieder können an der Versammlung teilnehmen. Im Anschluss an den offiziellen Teil lädt der Vorstand zu einem Imbiss ein.

Ergänzungen zur Tagesordnung bis Samstag, 1. März möglich und gehen per E-Mail an vorstand@vfl-waldbreitbach.de; die Anmeldung zum Imbiss muss ebenfalls bis zum 1. März an die E-Mail mitglieder@vfl-waldbreitbach.de erfolgen.