SEGENDORF – ALTWIED – Moderne Küchen für zwei Bürgerhäuser – Investition in Stadteil-Infrastruktur zur Stärkung des Vereinslebens in Altwied und Segendorf

Neuwied investiert in die Zukunft seiner Stadtteile: Die Bürgerhäuser in Altwied und in Segendorf haben für etwas mehr als insgesamt 22.000 Euro neue Küchen bekommen. Damit stehen den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort nun zeitgemäße Einrichtungen zur Verfügung – ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Lebens in den Stadtteilen.

„Unsere Stadtteile leben vom Engagement der Menschen vor Ort. Die Bürgerhäuser sind wichtige Treffpunkte, an denen das Vereinsleben stattfindet und Gemeinschaft gestärkt wird“, betont Oberbürgermeister Jan Einig.

In Segendorf wurde eine neue Küchenzeile samt Thekenumbau eingebaut. Dank der tatkräftigen Unterstützung der örtlichen Vereine beim Abbau der alten Küche konnten die Arbeiten zügig umgesetzt werden. Neben neuen Möbeln wurden auch moderne Elektrogeräte wie eine Gastrospülmaschine, ein großer Kühlschrank und eine Herdplatte angeschafft. Außerdem gibt es neues Geschirr und Besteck. Die Segendorfer Bürgerinnen und Bürger packten selbst mit an und sorgten für einen frischen Anstrich der Wände. Ortsvorsteher Dieter Bleidt und Ursula Hammen, die „gute Seele des Hauses“, freuen sich über die gelungene Erneuerung.

Auch im Bürgerhaus Altwied wurde die Küche umfassend modernisiert. Eine neue Küchenzeile und moderne Elektrogeräte – darunter eine Gastrospülmaschine, ein großer Kühlschrank sowie ein Herd mit Backofen – sorgen für eine deutliche Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten. Der Abbau der alten Einrichtung erfolgte durch engagierte Altwieder Vereine, die Stadt übernahm die Neuanschaffung. Ortsvorsteherin Christine Seelbach-Neuer und ihr Stellvertreter Thomas Kober sind sich einig: Die neue Küche wertet das Bürgerhaus deutlich auf. Fotos: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh

Foto: Freuen sich über neue Küchen im Bürgerhaus (von links) in Segendorf: Oberbürgermeister Jan Einig, Ursula Hammen („Gute Seele“ des Hauses) Beigeordneter Ralf Seemann, Mario Strnad (stellvertretender Amtsleiter für Schule und Sport), Sandra Thannhäuser (Leiterin Amt für Schule und Sport) , Meryem Teper (Amt für Schule und Sport) sowie Ortsvorsteher Dieter Bleidt.

in Altwied: OB Jan Einig, Mario Strnad, Ralf Seemann, Meryem Teper, Sandra Thannhäuser, Thomas Kober (stellv. Ortsvorsteher), Christine Seelbach-Neuer (Ortsvorsteherin).