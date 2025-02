ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet erneut eine kostenlose Fortbildung für Ehrenamtliche an

Nachdem im letzten Jahr das Thema des Gemeinnützigkeitsrechts sehr viele Ehrenamtliche interessierte, soll es nun um eine „Zeitgemäße und rechtssichere Satzung“ gehen. Das Herzstück eines jeden Vereins also.

Jeder Verein braucht sie, aber kaum jemand hat Lust, sich damit zu beschäftigen. Sie bietet viele Möglichkeiten und Fallstricke, die Verantwortungsträger*innen oder die, die es werden wollen, kennen sollten: die Satzung.

Diese Tagesfortbildung für Vereine und Ehrenamtliche bietet fundierte Hintergrundinfos des Referenten, der auch schon beim Gemeinnützigkeitsrecht mit Fachwissen und Humor zu begeistern wusste. Das maßgebliche Recht eines Vereins ergibt sich aus seiner Satzung. Trotz der erheblichen Bedeutung der Vereinssatzung sind die gesetzlichen Vorgaben eher dürftig. Daher kommt es entscheidend darauf an, dass sie an die aktuellen vereins- (und steuer-) rechtlichen Anforderungen angepasst wird. Neben den Anforderungen aus dem Gemeinnützigkeitsrecht bestehen häufig auch Erfordernisse aus der DS-GVO und der aktuellen vereinsrechtlichen Rechtsprechung.

Was es noch komplizierter macht: aktuell geraten in Deutschland verschiedene Vereine in Bedrängnis, wenn es um politische Themen / Aussagen / Positionen geht. Aber auch als Verein kann und darf man sich zum politischen Geschehen und zu gesellschaftlichen Diskussionen positionieren. Aber auch dafür ist der satzungsgemäße Zweck des Vereins zu bedenken.

Worauf bei all dem zu achten ist, zeigt diese Fortbildung. Die Teilnehmer können hier auch ihre eigene Satzung mitbringen und prüfen, ob alle maßgeblichen Punkte enthalten sind und wie diese ggf. optimiert werden können.

Die Organisatoren und Teilnehmenden dürfen sich am Samstag, den 8. März, von 10 bis 17 Uhr auf eine intensive und unterhaltsame Fortbildung freuen. Die Veranstaltung findet im Martin Luther Saal (unter der Christuskirche) im Zentrum Altenkirchens statt.

Durch die Zusammenarbeit mit der Heinrich Böll Stiftung Rheinland-Pfalz, und im Schulterschluss mit der Verbandsgemeine Altenkirchen-Flammersfeld, kann dieser hochkarätige Tag kostenlos für die Teilnehmenden angeboten werden.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.