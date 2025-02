ALTENKIRCHEN – Innovative Produktion und nachhaltige Technik – Besuch bei Koch Fensterbau in Altenkirchen

Thorben Thieme besuchte die Firma Koch Fensterbau in Altenkirchen. Dort informierte er sich im Gespräch mit Vertriebsleiter Johann Koch über die innovativen Produktionsverfahren und die nachhaltigen Ansätze des Unternehmens. Koch Fensterbau steht für qualitativ hochwertige Fensterlösungen, die durch moderne Fertigungstechnologien und einen besonderen Fokus auf Energieeffizienz überzeugen. Der Betrieb verbindet traditionelle Handwerkskunst mit zukunftsweisender Technik und setzt damit Maßstäbe für eine nachhaltige Bau- und Wirtschaftspolitik in der Region. Johann Koch stellte im Gespräch mit den Grünen vor allem den Wunsch heraus, in der Holzwirtschaft eine umfängliche Lebensdauerbetrachtung mit Blick auf den CO2-Fußabdruck anzustellen, die auch die Speicherung des CO2 im Holz einschließt, und dies in den CO2-Preis einfließen zu lassen. Die Grünen unterstützten dieses Ansinnen ausdrücklich.

„Der Besuch bei Koch Fensterbau zeigt, wie innovative Technologien und nachhaltige Produktionsprozesse Hand in Hand gehen können. Diese moderne Herangehensweise ist essenziell, um die Herausforderungen des Klimawandels zu meistern und gleichzeitig die regionale Wirtschaft zu stärken“, so Thieme. „Als Altenkirchener Direktkandidat setze ich mich dafür ein, dass solche zukunftsweisenden Unternehmen weiterhin die Unterstützung erhalten, die sie verdienen.“

Verena Örenbas betont: „Als Direktkandidatin im Wahlkreis Ahrweiler begeistert mich der Blick hinter die Kulissen bei Koch Fensterbau. Hier wird nicht nur in qualitativ hochwertige Produkte investiert, sondern auch in eine nachhaltige und umweltbewusste Zukunft. Unser Ziel muss es sein, solche Unternehmen zu fördern und damit auch die regionale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu stärken.“

Beim Rundgang im Werk wurden neben den technischen Innovationen, wie den nachhaltigen Holzfenstern als Alternative zu Kunststofffenstern, auch die Bedeutung einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik und die Notwendigkeit unterstützender Rahmenbedingungen thematisiert. Thieme betonte, wie wichtig es ist, die regionale Industrie zu stärken und ökologische sowie wirtschaftliche Interessen miteinander zu vereinen.