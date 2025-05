STADT NEUWIED – Starke Frauen, dramatische Schicksale und ein schweres Erbe – Programmkino „Minski“ begeistert im Juni mit vier Filmhighlights

Wenn die Tage länger und die Temperaturen milder werden, ist das meist ein sicheres Indiz dafür, dass der Sommer nicht mehr lange auf sich warten lässt. Er hat viel Sonnenschein im Gepäck und lädt uns dazu ein, unsere Freizeitaktivitäten ins Freie zu verlagern. Doch auch in den Sommermonaten gibt es in Neuwied gute Gründe zumindest den Mittwochabend lieber drinnen zu verbringen. Denn das vielfach ausgezeichnete Programmkino „Minski“ hält auch im Juni an allen vier Mittwochabenden wieder hochklassige Filmhighlights parat.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 4. Juni, mit „Münter und Kandinsky“ ein Biopic, das eine der bedeutendsten deutschen Malerinnen der Moderne in den Blick nimmt. Während Gabriele Münter in der allgemeinen Wahrnehmung oft im Schatten von Wassily Kandinsky steht, legt die filmische Hommage ihren Fokus auf die Berliner Expressionistin und zeichnet von 1900 an die Lebensgeschichte Münters mitsamt Liebesbeziehung zu Kandinsky nach.

Auch in der Folgewoche steht im Minski eine Frau im Mittelpunkt. Von außen betrachtet hatte Rosa eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann: Einen liebevollen Partner, einen guten Job und einen großen Freundeskreis. Doch der Alkohol sorgt dafür, dass sie zunehmend die Kontrolle verliert. Sie beschließt, sich auf eine einsame Insel in Schottland zurückzuziehen, um wieder zu sich selbst zu finden. „The Outrun“ wird am Mittwoch, 11. Juni, im Minski gezeigt.

Wie weit Lebensrealitäten von Menschen auseinanderliegen können, erfährt die 23-jährige Ani jeden Tag. Während sie als Stripperin arbeiten muss, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sind ihre Kunden oft unverschämt reich. Das trifft besonders auf den russischen Oligarchen-Sohn Vanya zu, der großes Interesse an Ani findet und ihr ein lukratives Angebot macht: Eine Woche lang soll sie seine Freundin spielen. Als die beiden spontan in Las Vegas heiraten, überschreiten sie jedoch eindeutig eine Grenze. „Anora“ wurde 2024 mit 5 Oscars ausgezeichnet – und läuft am Mittwoch, 18. Juni, im Minski.

Den Juni beschließt am Mittwoch, 25. Juni, mit „A real Pain“ ein Roadtrip zweier Cousins, die unterschiedlicher kaum sein könnten. David braucht möglichst viel Struktur in seinem Leben, Benji dagegen ist ein absoluter Freigeist. Die beiden amerikanischen Juden beschließen mehr über ihre Wurzeln zu lernen und reisen deshalb gemeinsam nach Polen – ins Heimatland ihrer Großmutter, die in die USA auswanderte, nachdem sie den Holocaust überlebt hatte. Trotz aller Reibereien kommen sich die beiden auf ihrer Reise in die Vergangenheit wieder näher.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Jeden Mittwochabend öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang im Kino Schauburg, Heddesdorfer Straße 84, für außergewöhnliche Filme, die bewegen, begeistern und zum Nachdenken anregen. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden.