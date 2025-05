A K T U E L L – LAUTZENBRÜCKEN – Verkehrsunfall auf der B 414, bei Lautzenbrücken – Kollision zwischen Bus und LKW.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag, 20. Mai 2025, gegen 13:45 Uhr, auf der Bundesstraße 414 im Bereich der Einmündung zur K 32 nach Lautzenbrücken. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der 54jährige Fahrer eines Kraftomnibus die K 32 aus Richtung Lautzenbrücken kommend in Richtung B 414. Der Bus war ohne Fahrgäste. An der Einmündung zur B 414 bog der Omnibus nach links auf die B 414 ein, ohne auf die Vorfahrt des die B 414 in Richtung Kirburg fahrenden LKW zu achten. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Kraftomnibus und dem Holz-LKW. Der Busfahrer erlitt Verletzungen und wurde einem Kirchener Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Unfallaufnahme vor Ort dauert derzeit noch an. Zwecks Bergung der Fahrzeuge kann es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 414 kommen. Eine Umleitungsstrecke muss noch eingerichtet werden. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Quelle Polizei