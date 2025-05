REGION – Frauenhaus in Neuwied – „Unser Einsatz im Ausschuss Gleichstellung und Frauen für das Frauenhaus in Neuwied hat sich gelohnt,“ so Lana Horstmann

Lana Horstmann die im Mainzer Landtag auch im Fachausschuss für Gleichstellung und Frauen tätig ist, zeigt sich erfreut über die positive Entscheidung des Ministeriums, ein Frauenhaus in Neuwied zu errichten. Das Land Rheinland-Pfalz hat zugesichert, das Projekt mit insgesamt 10 Plätzen zu fördern, was einen Bedeutenden Schritt zur Verbesserung der Unterstützung für Frauen in Not darstellt.

„Wir benötigen dringend diese Plätze für Frauen, die in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung suchen“, betont Lana Horstmann. „Wir haben uns als SPD-Fraktion im Landtag intensiv für dieses Projekt eingesetzt und sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen nun Früchte tragen,“ so Horstmann weiter. Auch Susanne Müller, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, ergänzt: „Es ist unsere Aufgabe, die Frauenhausplätze in Rheinland-Pfalz auszuweiten. Der Standort Neuwied ist damit ein wichtiger Baustein in der Versorgung für den Norden von RLP. Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, denn die Bereitstellung von sicheren Rückzugsorten ist ein wichtiger Bestandteil der Gleichstellungspolitik und der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.“

Petra Jonas, Fraktionsvorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Neuwied ist überzeugt, dass das Frauenhaus in Neuwied nicht nur ein sicherer Ort für betroffene Frauen sein wird, sondern auch ein Zeichen für die gesellschaftliche Verantwortung und das Engagement des Landes Rheinland-Pfalz in Fragen der Gleichstellung und des Schutzes von Frauen.

Allen ist es gleichermaßen ein Anliegen, sich weiterhin dafür anzustrengen, um die Rahmenbedingungen für Frauen zu verbessern und sicherzustellen, dass alle Frauen, die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

Foto: v.l.: Die Landtagsabgeordneten Lana Horstmann und Susanne Müller freuen sich über die guten Nachrichten aus Mainz. Der Einsatz im Fachausschuss Frauen und Gleichstellung für das Frauenhaus hat sich gelohnt. Foto: Markus Kropfreiter