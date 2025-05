GERMERSHEIM – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger aus Germersheim

Seit Mittwoch, 23. April 2025, wird eine in Germersheim wohnende 15-jährige Jugendliche vermisst. Sie verließ gegen 15:00 Uhr die elterliche Wohnung. Zuletzt wurde sie am 07. Mai 2025 im Bahnhofsgebäude in Saarbrücken gesichtet. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten. Aus den bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist bekannt, dass die Vermisste Bezüge ins benachbarte Saarland hat. Möglicherweise hält sie sich im Großraum Saarbrücken auf.

Beschreibung der 15-Jährigen: Ca. 1,65m groß, schlanke Statur, langes schwarzes Haar. Seit 07. Mai 2025 soll sie rot-orange gefärbte Haare haben. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angabengemacht werden. Weitere Informationen, wie ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/7PwD1F5. Zeugen die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-958-0, an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei