STADT NEUWIED – Stadtbibliothek Neuwied läutet den Lesesommer ein – Startschuss zur landesweiten Aktion für Kinder und Jugendliche am 15. Juni

Lesen ist unheimlich spannend. Durch Bücher werden Lesende wie durch Zauberhand in andere Welten versetzt und können unvermittelt die unglaublichsten Abenteuer miterleben. Anders als bei Filmen oder Serien, die einem die Bilder bereits vorgeben, überlassen es Bücher der Fantasie der Leserinnen und Leser, sich die Welten selbst vor Augen zu rufen. Gerade auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen kann das Lesen einen immensen Einfluss haben. Deshalb ist die Sommerzeit in Neuwied auch gleichzeitig Lesezeit. Zum wiederholten Male beteiligt sich die Stadtbibliothek an der landesweiten Aktion „Lesesommer“. Vom 15. Juni bis zum 16. August können junge Menschen zwischen sechs und 16 Jahren hier kostenfrei Bücher entleihen – und mit etwas Glück tolle Preise gewinnen.

So funktioniert’s: Die Teilnahme am Lesesommer ist – wie in den vergangenen Jahren auch – total unkompliziert und kostenlos: Einfach Anmeldekarte in der Stadtbibliothek ausfüllen, eigene Lesesommer-Karte erhalten und dann direkt „loslesen“. Wer im Aktionszeitraum mindestens drei Bücher liest und mit Hilfe des in der Stadtbibliothek erhältlichen Buchchecks bewertet, bekommt eine Urkunde und hat die Chance, bei der landesweiten Verlosung attraktive Preise wie einen Familienaufenthalt im Europa-Park mit Übernachtung im 4-Sterne-Erlebnishotel, eine Nintendo Switch oder ein Hover Board zu gewinnen. Zum Ende des Aktionszeitraums laden die Stadtbibliothek Neuwied und das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) alle erfolgreichen Leserinnen und Leser zu einem Abschlussfest mit buntem Rahmenprogramm und einer Tombola ein.

„Der Lesesommer motiviert Kinder und Jugendliche jedes Jahr aufs Neue zum Lesen und zeigt, wie viel Spaß Geschichten machen können“, erklären Anna Lenz, Volker Trümper und Hannah Schmillen aus dem Team der Neuwieder Stadtbibliothek und hoffen auf eine rege Beteiligung. Der diesjährige Lesesommer steht unter dem Motto „Lesespaß vorprogrammiert“. Passend dazu erhält er ein neues Erscheinungsbild: Statt von frechen Monstern, wird der Lesesommer jetzt von niedlichen, lesenden Robotern begleitet.

Der Lesesommer Rheinland-Pfalz ist eine Leseförderaktion, die seit 2008 vom Landesbibliothekszentrum RLP koordiniert wird und unter der Schirmherrschaft des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration steht. Teilnehmende Bibliotheken werden mit 200.000 Euro vom Land gefördert. Alle wichtigen Informationen gibt es online unter www.lesesommer.de.